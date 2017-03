Auto slaat over de kop; vier gewonden

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Bij een aanrijding op de A28 tussen Hoogeveen en Pesse zijn zaterdagnacht vier Groningers gewond geraakt na een botsing. Hun auto sloeg daarna over de kop.

In de auto zat een echtpaar en hun dochter met vriend uit Winsum. De 59-jarige bestuurster raakte bekneld en werd door de brandweer uit de auto gehaald. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.



In de auto zaten ook twee honden. Volgens de politie hadden ze geen zichtbare verwondingen. De dieren zijn opgehaald en verzorgd door de dierenambulance.



De bestuurder van de andere auto werd bestuurd door een 25-jarige man uit Appelscha. Hij is niet gewond geraakt.

Door: Tristan Braakman Correctie melden