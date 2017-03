'Dit is bewust uitgelokt door Ankara'

'Erdogan heeft een buitenlands conflict nodig om zijn referendum over de grondwet te winnen'. Stadjer Kaan Özgök is stellig. De diplomatieke ruzie tussen Nederland en Turkije is willens en wetens uitgelokt door Ankara.

Özgök is een uitgesproken criticus van het regime van Erdogan, die zijn mening niet onder stoelen of banken steekt. Kort na de 'Gülen-coup' in juli vorig jaar maakte hij een Facebookpagina met als titel ' The Free Society against Erdogan '. Om misverstanden te voorkomen: ook van het Gülen-kamp moet hij niets hebben.'Ik beschouw mijzelf als 'seculier Republikein', zegt Özgök. 'Mijn hele familie staat in de traditie van Kemal Atatürk, de grondlegger van de seculiere republiek Turkije. Maar wij leven nu in Nederland, wij zijn Nederlander en zijn trouw aan Nederland.'Özgök volgt Erdogan al jaren met argusogen. Tijdens zijn studie Geschiedenis schreef hij al een scriptie over hem.De rol van de president is volgens de Turkse grondwet voornamelijk een ceremoniële, vergelijkbaar met die van Nederlandse koning, legt Özgök uit. 'In de praktijk wordt de grondwet met voeten getreden sinds Erdogan president is - in 2014. Feitelijk is hij al dictator. Nu wil hij dat ook in de wet hebben vastgelegd. Als Erdogan zijn zin krijgt, is dat het einde de Turkse democratie'.Vandaar dat referendum. Maar de vooruitzichten zijn voor Erdogan in dit opzicht niet goed. 'Alle peilingen wijzen uit dat zestig procent van de Turken van plan is tegen te stemmen', zegt Özgök. 'Ook mensen die op zijn hand zijn, vinden nu dat hij te ver gaat'.'Daar komt bij dat dat helemaal niet goed gaat met de economie in Turkije', vervolgt Özgök. 'Er is veel goedkoop geld in de economie gepompt. Mensen leven op de pof. Dat geld moet worden terugbetaald. De economie begint in elkaar te donderen'.Al met al is het volgens Özgök niet toevallig dat Erdogan heeft aangestuurd op een conflict met Nederland. 'Erdogan weet dat Rutte met zijn rug tegen de muur staat. Hij moet wel zo fel reageren, omdat er woensdag verkiezingen zijn. Waren die er niet, dan had Rutte gezegd: ''. De reactie van Nederland helpt Erdogan in te spelen op de nationalistische gevoelens van de Turken'.Ook Erdal Masik is geen fan van Erdogan. 'Als hij dat referendum wint, is dat een gevaarlijke ontwikkeling', zegt de voorzitter van de Turkse Culturele Vereniging in Hoogezand.'Toen ik gisteravond op weg naar mijn werk even langs de vereniging ging, was de stemming daar bedrukt. Natuurlijk wordt er ook bij ons over de gebeurtenissen gesproken. We hopen dat het niet erger wordt'.Aan de andere kant heeft Masik wel begrip voor de boosheid van Turken in Nederland. 'Als het gaat om democratie, heeft Nederland altijd een grote mond. Tegenstanders van het referendum mochten wel campagne voeren. Maar als Turkse politici, die voorstander zijn, hier willen spreken, dan mogen ze dat niet. Dat is meten met twee maten'.