Voordeelboekjesactie levert Oldambtster sportclubs duizenden euro's op

De voordeelboekjesactie in de gemeente Oldambt is een groot succes gebleken. Negen sportverenigingen en zestig ondernemers uit de gemeente deden mee aan de actie. Die is bedoeld om de kas te spekken van de sportclubs.

Voorzitter Gerard Siemons van volleybalvereniging SetUppers is blij met de uitkomsten. 'Normaal gesproken hebben we drie acties in één jaar om onze begroting rond te krijgen', zegt hij. 'Nu hebben we dat met alleen deze actie al overtroffen.'De negen sportverenigingen hebben samen duizenden euro's aan extra inkomsten bij elkaar gekregen.Ook de deelnemende ondernemers zijn tevreden. Traditioneel zijn de eerste maanden van het jaar voor de middenstand niet beste. Onder meer een cafetaria en supermarkt hebben extra klandizie gehad met voordeelboekjes. Dat geldt ook voor de autowasstraat in Winschoten.Volgens eigenaar Marcel Sloot loopt het normaal niet storm in januari en februari. 'Maar er hebben zich meer dan driehonderd mensen gemeld. En we hopen natuurlijk dat die mensen later ook terug blijven komen.'De actie smaakt dus naar meer. 'Volgend jaar gaan we zeker door en dan gaan we voor een nog beter resultaat', aldus Siemons. Sloot: 'En wij doen dan zeker weer mee.'