Nederlands leren door strips te tekenen in Stripmuseum

De Nederlandse taal leren én leren striptekenen. Humanitas en het Stripmuseum in Groningen werken samen om anderstaligen te helpen bij het leren van het Nederlands.

Op woensdag 15 maart is de eerste workshop in het Stripmuseum waarbij deelnemers leren om een eenvoudige strip te maken met een tekst erbij. 'Een beeldverhaal wordt in het taalcoachproject benut ter ondersteuning van een beter begrip van de Nederlandse taal en maatschappij', aldus Humanitas.De workshop wordt vijf keer gegeven. Het wordt betaald door de opbrengst van de actie Sint Pannenkoek. Dit is een feestdag bedacht door de onlangs overleden striptekenaar Jan Kruis.