Vogelbeschermer vindt eerste kievietsei in onze provincie

(Foto: Landschapsbeheer Groningen)

Op het land van boer Klooster in de polder De Held aan de rand van Stad is zondagmiddag het eerste kievietsei van onze provincie gevonden. Landschapsbeheer Groningen heeft de vondst gecontroleerd en goedgekeurd.

De vinder is weidevogelbeschermer Bertjan Darwinkel uit Roden. 'Ik vind het hartstikke leuk. Ik was écht op zoek naar het ei'. Darwinkel krijgt een beker, taart en oorkonde voor zijn vondst. Het kievietsei blijft in het nest liggen.



Landelijk werd het eerste ei dit jaar gevonden op 9 maart in Utrecht. Vorig jaar werd het eerste ei van onze provincie gevonden op 18 maart in de omgeving van Bedum.

Door: RTV Noord