FC Groningen zakt door ondergrens tegen Roda JC

(Foto: JKBeeld archief)

FC Groningen heeft zondagmiddag een pijnlijke 3-1 nederlaag geleden tegen Roda JC. De ploeg van trainer Ernest Faber eindigde de wedstrijd voor de zevende keer dit seizoen met tien man na een rode kaart in de slotfase voor Bryan Linssen.

Achterstand

Groningen zat geen moment in de wedstrijd tegen de Limburgers en kwam na dik een half uur spelen op achterstand. Ajagun kopte een scherpe voorzet van de rechterkant achter Padt: 1-0. Vlak voor rust kreeg Payne een kopkans voor de gasten, maar zijn poging ging over.



Tegentreffers

In de 52e minuut verdubbelde Roda JC de voorsprong. Een corner kwam terecht op het hoofd van Kum die het duel van Larsen won en de bal in het doel kopte. Halverwege de tweede helft werd het nog erger voor FC Groningen. Schahin wist een mooie voorzet van Paulissen achter Padt te werken: 3-0.



Doelpunt en rode kaart

Een kwartier voor tijd maakte Bryan Linssen de Groningse treffer op aangeven van Tibbling. De gasten probeerden een slotoffensief te ontketenen, maar dit kwam niet van de grond. In de blessuretijd kreeg Bryan Linssen nog de rode kaart voorgehouden wegens natrappen.



Ranglijst

FC Groningen blijft ondanks deze nederlaag op de elfde plaats staan in de eredivisie met 28 punten uit 26 wedstrijden.

