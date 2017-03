Motorrijder komt ten val na botsing

(Foto: Dennie Gaasendam)

Op de Sorghvlietlaan in Veendam is zondagmiddag een motorrijder ten val gekomen na een botsing met een auto.

Volgens ooggetuigen is de motorrijder naar het ziekenhuis gebracht. Een ambulance en de traumehelikopter waren ter plaatse, maar over eventuele verwondingen is niets bekend.



Ook over de oorzaak van het ongeluk is niet bekend.

Door: RTV Noord Correctie melden