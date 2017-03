Be Quick lijdt dure nederlaag tegen hekkensluiter

Be Quick 1887 heeft zondagmiddag op eigen veld met 2-1 verloren van hekkensluiter Jong FC Den Bosch. Het was een terechte nederlaag want de Groningers speelden te slordig en onnauwkeurig om aanspraak te maken op de punten.

Voorsprong

De ploeg van trainer Mischa Visser kwam na tien minuten spelen nog wel op voorsprong door een goal van Daan Driever. Hij profiteerde van een tekorte terugspeelbal van de gasten.



Winnende treffer

Jong FC Den Bosch maakte na een half uur terecht gelijk door een treffer van Oussama Bouyaghlafen. Deze 1-1 was tevens de ruststand. Ook in de tweede helft maakte Be Quick veel foute keuzes aan de bal en ontbrak de snelheid van handelen. De winnende treffer viel twintig minuten voor tijd, opnieuw gescoord door Bouyaghlafen.



Ranglijst

Be Quick zakt door deze nederlaag naar de vijfde plaats in de derde divisie met 41 punten uit 24 wedstrijden.

Door: RTV Noord