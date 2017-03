Gyas valt in de prijzen bij roei-vierkamp

(Foto: Koos Bauman)

De vrouwenacht van Gyas is bij de Heineken Vierkamp in Amsterdam als tweede geëindigd. De boot was speciaal samengesteld voor deze wedstrijd.

De bemanning bestond uit Sophie Souwer, Ymkje Clevering, Marloes Oldenburg, Baukje Zaaijer, Eline Feitsma, Jill Tanger, Sytske Miedema en Ivet Panjer



Op de 250, 2500 en 5000 meter werd Gyas tweede. Bij de wedstrijd over 750 werd het achttal derde.



De roeisters van Nereus wonnen de vierkamp.

Door: RTV Noord Correctie melden