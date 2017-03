Lycurgus zet Vallei Prins Volleybal aan de kant

De volleyballers van Abiant Lycurgus hebben zondagmiddag de uitwedstrijd tegen Vallei Prins Volleybal uit Ede met 3-1 gewonnen. De Groningers blijven derde in de eredivisie met 52 punten uit twintig wedstrijden.

Lycurgus begon gedreven aan de wedstrijd en had binnen 35 minuten een 2-0 voorsprong genomen. De setstanden waren 9-25 en 13-25 in het voordeel van de ploeg van coach Arjan Taaij.In de derde set speelden de Groningers slordig en slaagden er niet in een achterstand van vijf punten, die in de beginfase werd opgelopen, nog recht te zetten: 25-23 voor Vallei Prins. In de laatste set was de concentratie terug en werd de ploeg uit Ede definitief teruggewezen met 20-25. Passer-loper Auke van der Kamp, die terugkomt van een blessure, deed mee in de vierde set en maakte zo weer zijn eerste speelminuten.Lycurgus komt nog twee keer in actie in de reguliere competitie. Te beginnen op zondag 19 maart aanstaande. Dan staat de belangrijke thuiswedstrijd tegen de nummer twee Orion op het programma.