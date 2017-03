Mollema sprint in groep favorieten naar vijfde plaats

Bauke Mollema heeft zondag een knappe prestatie geleverd door in de vijfde etappe van de Tirreno-Adriatico vijfde te worden. De Groninger stijgt naar de negende plaats in het algemeen klassement.

Wereldkampioen Peter Sagan won de loodzware etappe over 209 kilometer van Rieti naar Fermo. De Slowaak was de beste in de eindsprint van negen overgebleven koplopers. Klassementsleider Nairo Quintana finishte in het groepje van de favorieten en blijft leider in het algemeen klassement.De achterstand van Mollema op de Colombiaan is één minuut en 37 seconden. Tom Dumoulin blijft de beste Nederlander op de vijfde plek. Er staan nog twee etappes op het programma in Italië. Dinsdag wordt besloten met een individuele tijdrit over tien kilometer in en rond San Benedetto del Tronto.