Faber: 'Dit was ver onder ons niveau'

FC Groningen leed zondagmiddag een pijnlijke 3-1 nederlaag tegen Roda JC in Kerkrade. Bryan Linssen werd in blessuretijd nog met een rode kaart van het veld gestuurd.

Trainer Ernest Faber was zeer teleurgesteld. 'We hebben niks anders afgesproken als normaal, alleen de uitvoering was ver onder ons niveau,' aldus de oefenmeester.'Je speelt het hele jaar eigenlijk al met een achterstand. Je probeert steeds de slechte seizoensstart in te halen en loopt zo steeds op de toppen van je tenen. We hebben ook weinig geluk gehad, dat kleine beetje geluk heeft deze groep ook nodig om er overheen te stappen.'Verdediger Etiënne Reijnen was na afloop ook duidelijk. 'We zullen toch punten moeten gaan pakken. Het schiet voor geen meter op. We moeten winnen. Dat is alleen makkelijker gezegd dan gedaan.'