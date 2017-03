Door de mand: Kees Vlietstra wil een monument redden

(Foto: RTV Noord)

'Ik ben er nu wel een beetje klaar mee,' verzuchtte Hans Kraay jr zondagochtend in het programma De Tafel van Kees. Hansie Hansie verwoordde wat ik al jaren voel. Ik ben namelijk al jaren helemaal klaar met Hans Kraay jr. Maar goed, Kraay jr. doelde op een item over Arnold Kruiswijk.

Onze Arnold, Appingedam tenslotte, scoorde vrijdag zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal. Hij heeft daar 25318 (!) minuten op moeten wachten. De Vitesse speler maakte de 3-0 tegen Sparta. Het GelreDome had plotsklaps een nieuwe cultheld. 'Alle ballen op Arnold.' Vond ik mooi. Helemaal hoe Kruiswijk alle media-aandacht onderging. Bescheiden, verlegen en respectvol. Karaktereigenschappen waar Kraay nog nooit van heeft gehoord. Liever dan ook voor één weekend terecht onwennig de held zijn dan een heel leven denken dat je door heel hard 'enorme paardenlul' te roepen je de held bent.



Door die goal van Kruiswijk heb ik trouwens zijn record overgenomen. In het derde van VV Engelbert heb ik namelijk al meer dan 26000 minuten niet gescoord. Eerlijkheidshalve heb ik ook niet alle 26000 minuten gespeeld, je moet in het derde bij toerbeurt ook wel eens vlaggen, maar tot een doelpunt is het (nog) niet gekomen. Als rechtsback kom ik ook bijna nooit in scoringspositie. Behalve bij corners. Dan mag ik mee naar voren. Is nog een heel eind, vanaf mijn plek op rechtsachter naar het 16 meter gebied aan de overkant. Mijn opdracht is altijd dezelfde: Oorlog maken. Sta ik bij de eerste paal, komt de bal bij de tweede en andersom.



Na drie wedstrijden voor Jan Lul met de korte achternaam naar voren te zijn gehobbeld was ik er wel een beetje klaar mee. Nooit een bal aangeraakt. Alsof ze het expres deden. Na die derde wedstrijd heb ik dit aangesneden bij Nero, onze aanvoerder. Ik gaf aan dat het statistisch is bewezen dat je beter een indraaiende - dan een afdraaiende corner kan nemen. Dit deed ik in een volle kantine na afloop van de verloren wedstrijd tegen Wedde. Locatie en tijdstip waren niet zo handig gekozen.



'Luister korfbaltrainertje,' zei Nero. 'Begin nou niet over onderzoek en percentages. Allemaal gelul. Jij gaat gewoon irritant bij een paal staan. Maakt niet uit welke. Als je mazzel hebt komt de bal vanzelf een keertje bij jou, ouwe laptoptrainer.' Ik gaf als weerwoord dat het wel uitmaakt hoe je zo'n hoekschop neemt. 'Ga weg man met je percentages,' reageerde Nero. 'Het is heel simpel. In het voetbal is het enige percentage wat geldt het fifty-fifty percentage. Je hebt 50 procent kans op winst en 50 procent kans op verlies.' Nero neemt een slok. Ik kijk hem verbaasd aan. 'Nee, piemel. Het is drieëndertig en een beetje. Je vergeet het gelijke spel'. Ik neem triomfantelijk ook een slok.



Nero reageert nonchalant. 'Ja, en daar ga je fout met je onderzoekjes. Zolang Nanko onze thuiswedstrijden fluit is het fifty fifty. Of we verliezen kansloos of Nanko geeft bij een gelijke stand in de 85e minuut een onterechte penalty.' Al mijn teamgenoten kijken me smalend aan. Nanko loopt naar buiten en steekt een sigaartje aan. Vanaf die dag loop ik bij alle corners richting strafschopgebied in de wetenschap dat het weer niks wordt. Oorlog maken bij de tweede paal.



Nog even terug naar Hans Kraay jr. Sinds RTV Noord in al haar onwijsheid het besluit heeft genomen om het sportprogramma op zondagochtend te schrappen kijk ik als alternatief voor mijn informatievoorziening met veel genoegen naar 'De Tafel van Kees' op FOX Sports. Kees Jansma is gastheer en ontvangt voetballers en coaches aan een keukentafel. Hans Kraay jr is vaste sidekick. Hans doet me altijd terug verlangen naar Dick Heuvelman.



Dick was side kick in het radioprogramma Noord Sport. Als Hansie Hansie aan het woord is denk ik altijd aan wat voor onderwerp Dick zou hebben aangesneden als het radioprogramma nog had bestaan. Ik denk dat Dick vanochtend iets had gezegd over de situatie rondom de Wijerthal in stad. Dat het belachelijk is hoe de wethouders Glory Roggen, als coördinator behoud Wijerthal, negeren en in de hoek zetten. Nu de aanbesteding van de nieuwe Multifunctionele Accommodatie (NFA) is vastgelopen is er volgens de wijk een nieuwe kans om de Wijerthal te behouden. Wethouder Van der Schaaf gaf echter in een interview in het Dagblad aan dat er jaren geleden al uitgebreid gediscussieerd is over sportlocaties in de stad. 'Toen is besloten dat er wel een nieuwe sporthal op het Europapark komt en niet in De Wijert. Ik snap dat mensen die het jammer vinden nu hun kans grijpen, maar we moeten reëel zijn.’ En hier neem ik het even over van Dick Heuvelman.



Beste wethouder Van der Schaaf,



U zegt dat we allemaal reëel moeten zijn. Vind ik reëel. Als PvdA-er ziet u sport waarschijnlijk als middel en niet als doel. Dat is niet reëel. Ik sport omdat ik het leuk vind. Niet om af te vallen, dat is bijvangst. Het lijkt me zo gaaf om eens een doelpunt te maken. In het voetbal. In het korfbal heb ik duizenden goals gemaakt. In de Wijerthal. Die goals en het plezier gun ik alle andere gebruikers van onze hal ook. Sporten in je eigen wijk, in je eigen hal, omdat dat leuk is.



U geeft aan dat voor het behoud van de Wijerthal renovatie noodzakelijk is en dat dat geld kost. Twee dingen. Dat klopt maar als u het voorbeeld neemt van de renovatie van de vergelijkbare Rodenburghal in Leek zult u zien dat deze hal fantastisch mooi is geworden en dat voor een prikkie. Ten tweede, de Wijerthal is een monument. In uw portefeuille als wethouder heeft u niet alleen belangrijke zaken als Stadsontwikkeling en Ouderen maar ook, en nu komt het, Monumenten.



Geachte heer Van der Schaaf, beste Roeland,



het is dus niet zo moeilijk. Gewoon simpel zakendoen. Geld besteden aan waar het voor is bestemd, de Wijerthal. Monument. Ik wens u veel wijsheid toe. Zullen we nog een keer om de tafel? Bakkie koffie doen. Vraag ik Dick Heuvelman als sidekick. (Neemt hij gebak mee. Dick is vandaag jarig.)



Met vriendelijke groet, Kees Vlietstra.

