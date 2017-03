'Het doet er toe of Groningers in de Tweede Kamer zitten'

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer hoopt dat stemmen op de PvdA vooral terecht komen bij de regionale kandidaten voor een Kamerlidmaatschap. Hij liet die voorkeur zondagmiddag weten tijdens 'Het Rode Noorden', een verkiezingsbijeenkomst van de PvdA voor de noordelijke provincies.

In een bijna compleet gevulde Lawei in Drachten lieten zich behalve Nijboer ook lijsttrekker Lodewijk Asscher, partijvoorzitter Hans Spekman, staatssecretaris Sharon Dijksma en de noordelijke kandidaat-Kamerleden zien. Onder wie ook oud-gedeputeerde William Moorlag en het zittend Kamerlid Tjeerd van Dekken.'Het doet er toe of Groningers in de Tweede Kamer ziten', zegt Nijboer. 'We hebben de gasbevingsproblematiek. En Groningers gaan vaker op bezoek, weten precies wat er speelt en kunnen beter voor mensen opkomen. Dus stem op een Groninger'.Nijboer vindt het ook nodig dat nog meer Groninger geluid in Den Haag te horen is. 'Tjeerd en ik hebben ons het vuur uit de sloffen gelopen de afgelopen jaren. We hebben ook best wel wat bereikt, maar het is nog lang niet genoeg. En het helpt gewoon als veel Groninger kandidaten in de Kamer zitten. Overigens niet alleen voor aardbevingen, ook voor regionale werkgelegenheid, het openhouden van de PI Ter Apel en investeringen in duurzame economie''Het Rode Noorden', dat voor de vierde keer op de laatste zondag voor de verkiezingen werd gehouden, had als thema 'werk en armoede'. Bij binnenkomst kreeg lijsttrekker Lodewijk Asscher, die wegens de Turkije- perikelen pas vlak voor het begin van het programma arriveerde, een staande ovatie.Asschers speech betrof echter niet zozeer de geagendeerde problematiek, maar benadrukte het belang dat iedere Nederlander het gevoel moet hebben erbij te horen. In dit verband maakte Asscher een koppeling met de Turkije-rel: 'Erdohan en zijn kornuiten mogen geen verdeelheid zaaien'. Voor partijvoorzitter Hans Spekman is saamhorigheid van het grootste belang. Hij wees op de gemengde samenstelling in leeftijd, herkomst en afkomst van de politici en kandidaat-politici van zijn partij: 'We zijn een brede volkspartij.'Met betrekking tot 'Werk en armoede' maakte PvdA-wethouder in Oldambt Laura Broekhuizen de meeste indruk. Met een persoonlijk verhaal over haar ouders, haar kinderjaren in Oost-Groningen en de problemen waarmee ze in haar huidige werk wordt geconfronteerd kreeg ze de zaal stil.Zo verwoordde ze de ervaringen van haar eigen kinderen op school. Die zien dat sommige klasgenootjes geen lunch mee krijgen. Daar moet dan de juf voor zorgen. Volgens Broekhuizen helpt het geld dat staatssecretaris en partijgenoot Jetta Klijnsma voor armoedebestrijding beschikbaar stelt wel, maar is het niet genoeg. 'Wij moeten voor de rest zorgen.' Daarbij wijzend op de zaal.Van de 75 kandidaat-Kamerleden voor de PvdA komen alleen Nijboer, Moorlag en Van Dekken uit de provincie Groningen. Dat lijkt niet veel, maar het is percentueel iets meer dan het aandeel Groningers in de totale Nederlandse bevolking.Ook is het vrijwel zeker dat, ondanks de weinig hoopgevende peilingen, Nijboer en Moorlag in de Tweede Kamer komen. Ze staan op plaats 7 en 9 van de kandidatenlijst. Bovendien hebben Sharon Dijksma en Attje Kuiken Groningse wortels. Zij staan respectievelijk op de vierde en zesde plaats.De oproep van Nijboer om regionaal te stemmen hebben zij dus niet nodig. Maar Tjeerd van Dekken moet het na twee termijnen in Den Haag stellen met een 39ste plek. Hier moet dus een klein wonder gebeuren wil hij een zetel bemachtigen. Hij moet dan minstens een kwart van de kiesdeler halen, omstreeks 16.000 stemmen.