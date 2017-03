Ron Jans wordt bij KNVB hoofddocent trainerscursus

(Foto: Archief JK Beeld)

Oud-trainer van FC Groningen Ron Jans gaat aan het eind van dit seizoen aan de slag als hoofddocent voor de cursus Coach Betaald Voetbal bij de KNVB. Dat maakte de voetbalbond zondagavond bekend.

De huidige trainer van PEC Zwolle, woonachtig in Tynaarlo, had begin dit jaar al aangegeven dat hij na vier seizoenen zou vertrekken bij Zwolle.



Coach voor nieuwe trainers

Bij de KNVB gaat de 58-jarige oefenmeester samen met Leon Vlemmings de vernieuwde opleiding voor coaches in het betaald voetbal een gezicht geven. Beide coaches fungeren ook als leercoach voor de nieuwe generatie trainers.



'Dit is een zeer interessante functie. Ik heb altijd gezegd open te staan voor de beleidsmatige kant van het voetbal', liet Jans via de bond weten. 'De weg die met de vernieuwde cursus wordt ingeslagen spreekt mij zeer aan, evenals het begeleiden van en het werken met enthousiaste, getalenteerde nieuwe trainers. Al met al een mooie job.'



'Niet einde trainersloopbaan'

In Studio Voetbal zei Jans zondagavond dat zijn nieuwe functie niet direct het einde van zijn trainersloopbaan betekent: 'Ik wil zelf kijken hoe het is om een jaar lang niet als hoofdcoach actief te zijn en dingen te doen waar je normaal niet aan toe komt.'

Door: RTV Noord Correctie melden