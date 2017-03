D66-Statenfractieleider Tim Zwertbroek ontslagen uit ziekenhuis

D66-fractievoorzitter in Provinciale Staten Tim Zwertbroek is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij laat weten dat het redelijk goed met hem gaat. Zijn longen zijn zo goed als hersteld.

De 26-jarige Zwertbroek raakte in januari zwaargewond bij een brand in zijn woning aan de Pelsterstraat in Groningen. Hij liep brandwonden op en zijn longen raakten beschadigd door de ingeademde rook.Zwertbroek werd opgenomen in het brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis, waar hij enkele weken op de intensive care en aan de beademing lag.