Voorkeursstemmen regionale politici zijn goed voor dertien zetels

Regionale stemmentrekkers zijn goed voor omgerekend twaalf tot dertien zetels in de Tweede Kamer. Met name Noorderlingen, Twentenaren en Limburgers kiezen voor een kandidaat uit de eigen streek.

Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws Buurtfacts naar het stemgedrag per stembureau tijdens de vorige verkiezingen. De populairste verkiesbaren zijn uiteraard de lijsttrekkers. Tijdens de vorige Kamerverkiezingen in 2012 behaalden zij samen 81 procent van alle stemmen.Dat betekent dat 19 procent van de stemmen gaat naar personen die lager op de kieslijst staan. De woonplaats van politici speelt daarbij een prominente rol. Eén op de twaalf kiezers (8,3 procent) stemt namelijk op een kandidaat uit de eigen regio?. Omgerekend levert dat twaalf tot dertien zetels op.De grootste regionale stemmentrekker in 2012 was CDA'er Pieter Omtzigt, die veel kiezers uit Twente verleidde op hem te stemmen.