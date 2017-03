Duitse televisie volgt Winschoter gezin: waarom stemmen op Wilders?

Waarom voelen zoveel mensen zich in Nederland zo ontevreden, ondanks dat de economie weer aantrekt? De Duitse tv-zender ARD probeert die vraag in aanloop naar de verkiezingen te beantwoorden door een gezin uit Winschoten te volgen.

Arie Kempinga is taxi-chauffeur, Harma Kempinga is deeltijd-postbode. Ze hebben drie kinderen en zijn klant bij de Voedselbank. Áls de Kempinga's gaan stemmen, wordt dat waarschijnlijk op de PVV, omdat de huidige regering en de gevestigde partijen hen hebben teleurgesteld.Door een fout van de Belastingdienst hebben ze schulden, maar de huidige regering doet volgens hen niks voor gezinnen zoals zij. 'Er is een kloof tussen rijk en arm', zegt Harma. Ze weet nog niet wat ze wil stemmen. Mogelijk stemmen ze niet, of het wordt een 'proteststem' op Geert Wilders.Arie: 'Wilders probeert dus wel naar de mensen toe te komen. Er moet hier veel gebeuren, daarvoor is hij de juiste man. Maar hij heeft ook zijn negatieve kanten', zegt Arie over Wilders' houding tegenover moslims.Jan Veldhuizen, de plaatselijke pastoor, begrijpt Arie: 'De mensen hier zijn zo ongelooflijk boos. De mensen hebben het gevoel:Of Wilders inderdaad de verkiezingen gaat winnen, moet woensdag blijken.