Inbreker aangehouden dankzij getuige

(Foto: FPS (Jos Schuurman))

Een 26-jarige man uit Beerta is in de nacht van zondag op maandag aangehouden voor een inbraak aan de Vissersdijk in Winschoten. De man werd dankzij de hulp van een getuige in de Bosstraat in de boeien geslagen.

De getuige hoorde rond 23.15 uur breekgeluiden uit een leegstaand pand aan de Vissersdijk en belde het alarmnummer. Toen de politie arriveerde, zagen ze de man vluchten via een raam aan de achterkant van het pand. Binnen werd inbrekersgereedschap gevonden.



De 26-jarige man werd vervolgens in de Bosstraat in zijn auto aangehouden. De verdachte is vastgezet en wordt verhoord.









Door: RTV Noord Correctie melden