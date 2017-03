Vinder eerste kievitsei: 'Niet verantwoord om het mee te nemen'

Bertjaap Darwinkel uit Roden vond zondagmiddag even buiten de stad Groningen het eerste kievitsei van onze provincie. Hoe hij dat deed? 'Ik ben er een paar keer langsgereden, zag waar de kieviten zich ophielden. En aan het gedrag te zien dacht ik: 'Daar kan wel eens een ei liggen'. En dat klopte.'

Darwinkel, weidevogelbeschermer uit Roden, heeft er geen moment aan gedacht het ei uit het nest te halen. 'In samenspraak met boeren zoeken we de nesten op, zodat ze niet verloren gaan als het land bewerkt wordt. Ik hoop dat de eieren uitkomen.''Het is niet meer verantwoord om de eieren mee te nemen en op te eten, zo weinig kieviten zijn er. Het neemt jaarlijks behoorlijk af, valt me op als ik rondrijd in de omgeving.'