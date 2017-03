John Lanting veroordeeld tot 40 uur voorwaardelijke werkstraf

De rechtbank in Groningen heeft John Lanting (56) uit Uithuizermeeden maandag veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van 40 uur wegens vernieling en huisvredebreuk.

Volgens de rechtbank heeft de oprichter van Schokkend Groningen het kantoor van het CVW bekogeld met eieren en het hoofdkantoor van de NAM in Assen beklad met verf. Dat gebeurde begin 2016.Ook heeft Lanting de toegangsdeuren van boorlocaties van de NAM in onder andere Zeerijp en 't Zandt bespoten met verf.Lanting heeft een volledige bekentenis afgelegd. 'Ik strijd met open vizier. Ik ben boos over alles wat ons Groningers wordt aangedaan. Het was trouwens geen graffiti, maar het waren leuzen. Dat is een wezenlijk verschil', aldus Lanting.'Als iedereen het heft in eigen handen neemt dan wordt het een grote chaos in Nederland', zo merkte de rechter op. De opmerking zorgde voor boze reacties vanaf de publieke tribune. 'Het is al een grote chaos in Groningen', aldus een aantal sympathisanten van Lanting.'De aardgasmaffia had hier terecht moeten staan', aldus de actievoerder. 'Zij brengen onze veiligheid al jaren in gevaar: 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Mijn vrouw en ik willen onze vrijheid terug. Koop ons uit, zodat we de provincie Groningen zo snel mogelijk kunnen verlaten.''Demonstreren is toegestaan in Nederland. Maar als er bezittingen van derden worden vernield dan wordt er een grens overschreden. De enige uitweg is dat beide partijen met elkaar in gesprek blijven. Er moet gedacht worden in oplossingen', zo benadrukte de rechter.De officier van justitie eiste een gebiedsverbod voor het hoofdkantoor van het Centrum voor Veilig Wonen in Appingedam en al de locaties van de NAM in Noord-Nederland. Dat zou betekenen dat Lanting zich niet meer zou mogen laten zien in een straal van 10 meter rond die locaties, om zo te voorkomen dat hij in de toekomst vernielingen zou aanrichten.De rechtbank vond deze maatregel te zwaar, omdat Lanting geen strafblad heeft. Beide partijen moeten vooral met elkaar in gesprek blijven om herhaling in de toekomst te voorkomen, is het oordeel van de rechter.