Rampenplan voor grensstreek met Duitsland

De Veiligheidsegio's Groningen en Drenthe hebben met Duitse overheden duidelijke afspraken gemaakt over grensoverschrijdende samenwerking bij rampen en zware ongevallen.

In het plan staat onder meer hoe de hulpverleningsdiensten elkaar in geval van nood snel en effectief kunnen bereiken. Ook zijn er afspraken gemaakt bij wie de Duitse partijen zich in Nederland moeten melden en vice versa.De afspraken, die zijn vastgelegd in een zogeheten bijstandsplan, zijn van toepassing op brandweer- en ambulancediensten. De politie valt erbuiten, omdat deze nationaal wordt aangestuurd.'Er is voornamelijk in hooflijnen afgesproken wat er in een noodgeval moet gebeuren', aldus Hans van der Veen namens Veiligheidsregio Groningen. 'Want hoe meer je van punaisedetails uitgaat, des te ingewikkelder het wordt. Elke calamiteit verschilt in aanpak.'Vier jaar geleden was al op bestuurlijk niveau gesproken over wat te doen in het geval van een ramp of zwaar ongeval zoals een kettingbotsing, maar nu is het daadwerkelijk tot een plan gekomen. Mede dankzij een subsidie van de Eems Dollard Regio.'Het was lastig, beide landen hebben hun eigen manieren. Zo mogen Duitse ambulancebroeders niet intuberen. En er moest worden vastgesteld of een Nederlandse ambulance bijvoorbeeld naar een Duits of Nederlands ziekenhuis gaat.'Wat nog rest is een besluit nemen over welke mensen de leiding nemen in bepaalde gevallen. 'Maar voor hetzelfde geld blijkt dat dit gehele plan puur theoretisch blijft. In dat geval mooi, want het zou betekenen dat er geen calamiteiten plaatsvinden.'Eind 2016 concludeerde de inspectie Veiligheid en Justitie in haar rapport 'Staat van de rampenbestrijding 2016' dat Groningen de basis voor rampenbestrijding in de eigen regio op orde heeft. Dat werd volgens Veiligheidsregio Groningen eind vorig jaar bevestigd door het treinongeluk bij Winsum op 18 november.'Als regio doen we het goed op het gebied van samenwerking, zowel met (vitale) partners als interregionaal, alarmering, kwaliteitszorg en evaluering', luidde het oordeel. Op het gebied van advisering, sturing en coördinatie van crisisteams en inzicht in de vakbekwaamheid van functionarissen kan het nog beter.'