Platform Gehandicapten Leek pleit voor stemprinter

(Foto: Flickr/Kruidhof (Creative Commons))

Blinden en slechtzienden die woensdag gaan stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen, mogen iemand meenemen in het stemhokje. Die kan ze helpen de juiste kandidaat aan te vinken. Maar Bert Vos wil zelfstandig stemmen. De voorzitter van Platform Gehandicapten Leek pleit voor een stemprinter.

'In 2014 is het apparaat getest, maar uiteindelijk is er niks mee gedaan. Er is nu wel aandacht voor blinden en slechtzienden en stemmen. Dat is leuk, maar ik heb liever zo'n apparaat.'



Wat is een stemprinter?

Met een stemprinter kan een blinde of slechtziende door de lijst met kandidaten scrollen en als een keuze is gemaakt, wordt een stembiljet met daarop de naam van de gekozen kandidaat uitgeprint. En die kan vervolgens in de stembus.



Principekwestie

'Ik wil zelfstandig kunnen stemmen', zegt Vos. Hij heeft nog maar zeven procent zicht en komt er daarom alleen niet uit. 'Ik kan wel iemand meenemen, een vriend of familielid. Of de voorzitter van het stembureau, dat kan namelijk ook. Maar wie zegt nou dat die ook mijn partij aankruist? Ik vertrouw mensen wel, maar heel principieel gezegd: Ik wil zeker weten dat ik op de juiste persoon heb gestemd.'



Overigens is Vos er nog uit op wie hij komende woensdag gaat stemmen. 'Ik ben een zwevende kiezer'.

Door: RTV Noord