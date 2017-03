Ook Hoogezand en Slochteren krijgen Taalhuizen

Hoogezand en Slochteren krijgen binnenkort Taalhuizen, bedoeld om laaggeletterdheid onder volwassenen terug te dringen.

Op 16 maart gaat het Taalhuis in Hoogezand open, dat van Slochteren volgt op 20 april. In een Taalhuis krijgen zowel Nederlanders als mensen met een niet-Nederlandse achtergrond les in de Nederlandse taal. Ook zijn er cursussen en trainingen op het gebied van bijvoorbeeld leren mailen, postverwerking en internetbankieren.In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak kunnen zij ook niet omgaan met een computer, omdat taal hierbij een belangrijke rol speelt.Met de komst van de twee nieuwe locaties kent onze provincie straks elf Taalhuizen. De Taalhuizen zijn een samenwerking tussen de gemeenten, Stichting Lezen & Schrijven, het Noorderpoort, het Alfa-college en Humanitas.