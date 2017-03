Lopend Vuur: De Nederlandse regering heeft goed gehandeld in de Turkije-rel

Een diplomatieke rel van formaat tussen Nederland en Turkije.

Twee Turkse ministers wilden in ons land campagne voeren voor een Turks referendum. Het kabinet besloot de ministers dat te beletten. Dat zorgde voor een flinke aanvaring tussen beide landen.Turkije is boos en noemt Nederland 'een bananenrepubliek' en 'een nazi-overblijfsel en fascistisch'. Over en weer eisen de landen nu excuses.De Tweede Kamer staat, op de partij DENK na, achter het besluit van het kabinet Rutte.Wat vind jij? Heeft Nederland goed gehandeld afgelopen weekend?