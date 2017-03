Ron Jans: 'Wij moeten oppassen voor de nacompetitie, en FC Groningen ook'

Ron Jans waarschuwt FC Groningen voor de nacompetitie. Net als voor zijn eigen club PEC Zwolle zijn de playoffs om degradatie volgens Jans dichterbij dan de playoffs om Europees voetbal.

'Wij moeten oppassen, en FC Groningen ook. Als je nauwelijks meer punten pakt, dan hoef je niet aan playoffs om Europees voetbal te denken. Ik ben er op gebrand om op een mooie manier afscheid te nemen en niet met een degradatie', zegt Jans tegen RTV Noord.Volgend seizoen wordt de oud-trainer van FC Groningen docent voor de trainerscursus van de KNVB. 'Ik wilde heel graag rondkijken in de voetballerij. Deze baan is denk ik op mijn lijf geschreven, want je zit bovenop de ontwikkeling van het Nederlandse voetbal.''Er zit een vorm van idealisme in', geeft Jans toe. Want de er is veel discussie over het de staat van het Nederlandse voetbal. 'De reden dat we zo achterop zijn geraakt is lastig aan te geven. Of de nieuwe trainersopleiding de boel doet kantelen betwijfel ik.''Maar de cursussen worden wel aangepast aan wat er in deze tijd wordt gevraagd van trainers. Het lijkt mij mooi om daar een rol in te spelen', geeft de trainer aan.'Of deze stap het einde betekent van de trainerscarrière van Ron Jans? Dat hoop ik niet! Ik neem een sabbatical en dat geeft mij de kans om de dingen te doen die ik altijd al had willen doen. Mijn nieuwe baan is daar één van. En ik hou daarbij genoeg tijd over voor andere dingen.'PEC Zwolle verloor afgelopen weekend met 2-0 van Willem II. FC Groningen verloor met 3-1 van Roda JC. Dat levert de volgende competitiestand op: