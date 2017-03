Waarom komt de paddentrek niet op gang?

(Foto: Flickr/linjea (Creative Commons))

Nu de temperatuur stijgt, ontwaken de kikkers en de padden uit hun winterslaap. Tijdens de paddentrek worden jaarlijks vele amfibieën door passerende auto's gedood. Vrijwilligers zijn overal in het land druk bezig om de dieren te helpen, maar in onze provincie is het rustig.

'Tot op heden heb ik nog geen berichten gehoord dat er een trek gaande is', zegt Dian Boer-De Vries van Paddenwerkgroep Hoogezand-Sappemeer. Voorgaande jaren was ze samen met andere vrijwilligers druk bezig om de padden veilig over te zetten bij de wijk Vosholen.



'Ik hoop dat ze een ander plekje gevonden hebben'

'Daar wordt momenteel nogal fanatiek gebouwd, dat heeft die beestjes toch van hun stekkie verjaagd. Ik hoop dat ze een ander plekje gevonden hebben. En er zijn ook ontzettend veel vernietigd. Er wordt gegraven in de sloten en in de grond hier, daar is geen redden aan. Dus in onze wijk is het heel erg rustig.'



Ook in Muntendam is het rustig

In Muntendam was ook een grote paddenpopulatie, daar is het nu eveneens rustig. 'Duizenden hebben we er overgezet. Dat was een prachtig bosgebied. Maar twee jaar geleden is dat ontgonnen, daar hebben de padden dus ook geen plek meer. We hebben ze zoveel mogelijk overgebracht naar het Adriaan Tripsbos. In de hoop dat ze zich daar zouden nestelen.'



'Ze bijten niet'

Boer-De Vries heeft nog wel een tip voor mensen die de dieren willen helpen. 'Ze verstoppen zich graag onder trampolines in de tuin. Je kan ze gerust vastpakken, ze bijten niet. En breng ze dan in een emmertje naar de sloot. Giet het rustig uit in de berm, dan vinden ze hun weg wel weer.'

Door: RTV Noord Correctie melden