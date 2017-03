Boeren krijgen meer informatie over geofoons NAM

De NAM gaat boeren meer informatie geven over het flexibele meetnetwerk op landbouwgrond in Groningen. Aanleiding zijn opmerkingen hierover van landbouwers in Noordbroek.

Dit systeem werd in oktober vorig jaar voor het eerst toegepast in Loppersum. Het bestaat uit vijfhonderd kleine geofoons.Het betreft meetkastjes ter grootte van een schoenendoos, die worden ingegraven. Het meetsysteem moet meer en betere informatie geven over de bewegingen in de Groninger bodem.95 procent van de kastjes wordt tijdelijk geïnstalleerd op landbouwgrond. Voor ieder kastje op hun grond ontvangen boeren vijftig euro vergoeding.Na Loppersum zijn de kastjes verplaatst naar Noordbroek. De boeren daar vinden dat ze beter over de werking van de geofoons geïnformeerd moeten worden.De NAM kondigt aan dat te willen verbeteren, samen met Rossingh Drilling in Gieten. Dat bedrijf installeert de kastjes. Met name bij het benaderen van de boeren zal er meer informatie worden gegeven over het meetsysteem, zo laat een woordvoerder weten.Inmiddels zijn via het systeem twee aardbevingen bij Wirdum nauwgezet geregistreerd. Daar zijn dankzij het fijnmazige systeem nu gedetailleerde 3D-beelden van.De gegevens die via de geofoons worden verzameld worden geanalyseerd door specialisten in zowel Griekenland als Grenoble. De eerste onderzoeksresultaten worden over enkele maanden verwacht.Het flexibele meetsysteem van de NAM is inmiddels verplaatst naar het gebied rond Scheemda.