CU: 'Alders moet verdeling van aannemerswerk in bevingsgebied onderzoeken'

De provincie doet onvoldoende aan de 'oneerlijke verdeling' van het aannemerswerk in het aardbevingsgebied. Dat vindt de Statenfractie van de ChristenUnie (CU). Daarom moet de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een onderzoek doen.

Lokale aannemers lopen volgens de CU veel herstel- en versterkingsklussen mis, omdat het Centrum voor Veilig Wonen (CVW) bij de verdeling van het werk de grote bedrijven bevoordeelt.Het provinciebestuur werd daarom vorige maand om opheldering gevraagd. Die zei in een reactie de signalen te herkennen en heeft die voorgelegd aan het CVW en de NCG Hans Alders. 'Het provinciebestuur herkent de signalen, maar doet er vervolgens weinig aan', zegt fractievoorzitter Stieneke van der Graaf.'Lokale aannemers zijn volledig afhankelijk van het Centrum Veilig Wonen die het geld beheert, het werk verdeelt en vaak ook nog eens te laat uitbetaalt. Kleine lokale aannemers moeten een eerlijke kans krijgen op toegang tot het werk in het aardbevingsgebied', vervolgt Van der Graaf.Daarom wil ze dat Alders de gang van zaken onderzoekt en dat het provinciebestuur 'stevig stelling neemt' en er bij de Alders op aandringt dat er stappen worden gezet.Het CVW ontkende in februari al dat grote bouwers worden bevoordeeld.