Verdachte van poging doodslag op prostituee in mei voor rechter

De strafzaak van een 29-jarige Stadjer die verdacht wordt van poging tot doodslag op een prostituee en diefstal met geweld, wordt in mei inhoudelijk behandeld. Dit bleek maandagochtend tijdens een pro-forma (niet-inhoudelijke) zitting.

De man wordt verweten dat hij op 22 oktober van 2008 in een pand aan Nieuwstad in Groningen een toen 21-jarige prostituee zeer ernstig heeft mishandeld. Een buurvrouw hoorde geschreeuw en belde de politie. Die trof de vrouw met flinke hoofdwonden en een gebroken hand aan.Het slachtoffer verklaarde dat ze door een klant met een hard voorwerp was geslagen en dat ze was beroofd. Het onderzoek naar de man lag ruim acht jaar stil, tot in 2016 een DNA-profiel kon worden gemaakt op basis van sporen in een condoom.Dit DNA matchte met de Groninger, die sindsdien in voorlopige hechtenis zit.De raadsman van de man, Erik de Mare, zei maandag dat zijn cliënt onder druk zou zijn gezet door anonieme agenten. Die zouden zich hebben voorgedaan als ooms van de prostituee. Tijdens verhoren op het bureau zou hij te horen hebben gekregen dat de 'ooms' agenten waren.'Sindsdien weigert hij alle medewerking aan welk onderzoek ook', aldus de raadsman. 'Mijn cliënt is erin geluisd', zei hij. Hij vroeg om schorsing van de voorlopige hechtenis zodat de man zijn strafproces in vrijheid kan afwachten. De rechtbank wees dit verzoek af.Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedde eerder aandacht aan deze zaak. De politie houdt er tot op de dag van vandaag rekening mee dat de man vaker prostituees heeft mishandeld en beroofd.