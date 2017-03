Zorgtuin Midwolda is 'een gezellig groepje bij elkaar'

(Foto: Google Streetview)

Een groot aantal zorgorganisaties opent deze week de deuren tijdens de Week van Zorg en Welzijn. Zoals de Zorgtuin in Midwolda. 'We zijn hier een soort kleine familie. En iedereen is hartstikke aardig tegen mij', zegt cliënt Eize, die meehelpt in de tuin.





Meestal zijn er zeven of acht cliënten aan het werk. Bij Zorgtuin Midwolda komen mensen met autisme en schizofrenie terecht, maar er is ook een dagbesteding voor mensen met beginnende dementie.



'Zonder dwang doen wat ze leuk vinden'

'We hebben een heel gezellig groepje bij elkaar', zegt Munneke. 'Zonder dwang mogen ze hier lekker doen wat ze zelf leuk vinden. Schilderen, met klei werken, sieraden maken. Wat ze maar willen. Dat is ook ons uitgangspunt.'



Tot en met vrijdag

De Week van Zorg en Welzijn duurt tot en met vrijdag. 'We geven hem een beetje raad. Wat wel en wat niet te doen? Dat gaat allemaal prima en zo kan hij een hoop dingen doen', vertelt Jannes Munneke van de Zorgtuin.Meestal zijn er zeven of acht cliënten aan het werk. Bij Zorgtuin Midwolda komen mensen met autisme en schizofrenie terecht, maar er is ook een dagbesteding voor mensen met beginnende dementie.'We hebben een heel gezellig groepje bij elkaar', zegt Munneke. 'Zonder dwang mogen ze hier lekker doen wat ze zelf leuk vinden. Schilderen, met klei werken, sieraden maken. Wat ze maar willen. Dat is ook ons uitgangspunt.'De Week van Zorg en Welzijn duurt tot en met vrijdag. Op de site staat een overzicht van alle deelnemende organisaties in onze provincie.

Door: RTV Noord Correctie melden