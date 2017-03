De Kanshebbers: Antje Diertens (D66)

In de aanloop naar de verkiezingen geeft RTV Noord ruimte aan De Kanshebbers: de Groningse politici die op een verkiesbare plek staan voor de Tweede Kamerverkiezingen. Wat willen ze doen in Den Haag?

Vandaag: Antje Diertens, nummer 18 op de lijst van D66.Dat Antje Diertens als achttiende op de lijst ook daadwerkelijk gekozen wordt in de Tweede Kamer is nog geen uitgemaakte zaak. 'Maar de peilingen gaan de goede kant op, dus er zit een kans in dat ik naar Den Haag ga.'De 59-jarige Diertens is een relatief onbekend gezicht in de politiek. Ze heeft vooral carrière gemaakt in de sportwereld. Diertens was turnster, jaren actief in de gehandicaptensport en is momenteel voorzitter van het comité dat het WK wielrennen naar het Noorden wil halen. Wel is ze sinds zes jaar voorzitter van de provinciale D66-afdeling.'Via de sport ben ik op de lijst van D66 terechtgekomen. Met een aantal mensen uit Groningen vonden we het erg dat veel D66'ers wel aan sport doen, maar dat het eigenlijk niet terugkwam in het partijprogramma. Toen hebben we de schouders eronder gezet en het leuke is dat we nu verkozen zijn tot het beste sportverkiezingsprogramma. Dat hebben we toch in drie, vier jaar bereikt.''Sport wordt ondergewaardeerd vind ik, ook voor andere terreinen. Want het heeft veel raakvlakken met economie, maar ook met zorg. Preventieve gezondheidszorg met name. En als je een leuk evenement organiseert, verbindt het mensen ook. Door alle sociale lagen heen.'Ze noemt zichzelf als politicus 'een zij-instromer'. 'Ik word nu overal ingezet, het lijkt wel een spoedcursus debatteren. Dat vind ik best lastig. Maar ik ben in de politiek gegaan omdat ik de kloof tussen de mensen en de politiek te groot vind worden. Vooral in het Noorden. Ze hebben er geen vertrouwen meer in en dat vind ik vreselijk jammer. Want ik heb ervaren dat je met de politiek wél een verschil kan maken. Daarom heb ik ervoor gekozen me kandidaat te stellen. Zo kan je zelf invloed uitoefenen, in plaats van alleen maar langs de zijlijn te staan en kri tiek te leveren.'Het kan er in de politiek hard aan toegaan. 'Hardheid moet geen norm zijn. Ik vind juist dat je verbinding tot stand moet brengen. En de politiek kan dat doen door beter te luisteren. Dus ik was niet van plan een harde bitch te worden.'Als Diertens gekozen wordt als kamerlid, wil ze zich nadrukkelijk presenteren als belangenbehartiger voor het Noorden. 'Dat is mijn uitgangspunt. We hebben hier één op de vijf kinderen die opgroeien in armoede, ook daar kan je met sport en gezonde leefstijl de verbinding maken. Volgens mij heeft het Noorden wat extra injecties nodig.'