Ook Jason Dourisseau blijft nog twee seizoenen bij Donar

Donar heeft het contract met Jason Dourisseau met twee seizoenen verlengd.

De 33-jarige speler is momenteel bezig aan zijn zevende seizoen bij de Groningse basketbalclub. Dourisseau heeft een dubbel paspoort en speelt als Nederlander voor Donar.Vorige week tekende Sean Cunningham ook al voor twee jaar bij Dourisseau haalde afgelopen jaar nog het internationale nieuws door een buzzerbeater te scoren. In de wedstrijd tegen ZZ Leiden gooide hij bij een 33-34 stand de bal in de buzzer nog één keer richting de basket.Hij staat onder zijn eigen basket en tot verbazing van heel MartiniPlaza ploft de bal in het net aan de overkant. De video van deze actie ging de hele wereld over