Wiekens en andere Veendam-legendes gaan zaalvoetballen

Onder andere Gerard Wiekens, Marnix Kolder en Angelo Cijntje spelen vrijdag een zaalvoetbalwedstrijd in de Parkstadhal in Veendam. Ze spelen tegen een bedrijventeam van Werkmax uit Veendam.

Ook Erwin Buurmeijer, Arjan Ebbinge, Ronnie Pander en Lucien Sahetapy doen mee. Azing Griever gaat de mannen coachen. 'Het is een beetje de oude garde hè', zegt Wiekens.'Ik heb niet zoveel met zaalvoetbal, het liefst speel ik natuurlijk op gewoon gras', vervolgt hij. 'Maar voetbal is altijd mooi. Ik hoop alleen dat ik fit genoeg ben om in het veld te staan', lacht Wiekens, die ook nog voor Manchester City speelde.'Want Cijntje en Kolder voetballen natuurlijk nog bij de amateurs, dus die trainen wekelijks. Maar de rest doet niks meer. Dus er zijn een paar kilootjes bij en het zal iets minder fit zijn.'Met de wedstrijd wordt geld ingezameld voor de John Schokker Foundation, het dit jaar opgerichte fonds voor jonge sport- en cultuurtalenten.'Het is ook eenmalig', zegt Wiekens. Lachend vervolgt hij: 'Het zullen wel dubbele cijfers worden. Nee, we spelen tegen echte zaalvoetballers. En wij kunnen natuurlijk allemaal nog wel voetballen, maar fysiek is het minder, dus het wordt al moeilijk genoeg.'De wedstrijd wordt vrijdag om 21.15 uur in de Parkstadhal in Veendam gespeeld.