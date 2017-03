Beeldbepalende woningen Woudbloem worden aardbevingsbestendig

Tien woningen van woningcorporatie Lefier aan de Scharmer AE in Woudbloem worden aardbevingsbestendig gemaakt. De gemeente Slochteren en Lefier hebben de bewoners hierover geïnformeerd.

De tien woningen hebben onlangs het predicaat 'beeldbepalend' van de gemeente Slochteren gekregen. Dit heeft meegespeeld in de afweging om de panden te versterken, in plaats van te slopen en herbouwen.'We zijn blij dat we onze bewoners nu duidelijkheid kunnen geven wat er met hun woning gaat gebeuren', zegt Lefier-bestuurder Lex de Boer. Om alle werkzaamheden uit te voeren is het noodzakelijk dat bewoners tijdelijk elders wonen.