Turkse handelsmaatregelen: wat denken Groninger bedrijven ervan?

Alleen al de dreiging van sancties is genoeg om de relatie met Turkse handelspartners tegen het licht te houden, zegt directeur Rob de Lange van M4Four in Kolham. Het bedrijf dat digitaal vinylvloeren print, heeft een handelskantoor in Istanbul dat de vloeren van M4Four in dat land verkoopt. Turkije is een kansrijke markt voor het product, aldus De Lange.Contact is er dit weekend of maandagmorgen nog niet geweest, maar De Lange en zijn drie mede-ondernemers volgen de diplomatieke rel op de voet.Al langer overweegt M4Four een productievestiging in Turkije te beginnen. 'Je gaat uit van je eigen gedachten over handelsethiek en dan verwacht je niet dat een land waar je zaken mee doet zomaar een handelsboycot instelt. Het zet ons wel aan het denken, want stel dat we er al wel een productiebedrijf hadden gehad, wat dan?'Het is niet te vermijden dat de emotionele Turkse politiek vanaf nu wordt meegewogen in investeringsbeslissingen, aldus De Lange. De opgewonden sfeer zal de komende tijd volgens hem een stempel drukken op de handelsbanden met Turkije. 'Daardoor zal de affaire zeker een staartje krijgen.'Dat kan de bedrijven hier treffen, maar het zijn volgens De Lange vooral de kwetsbare economie van Turkije zelf en de bevolking die de gevolgen zullen voelen van economische maatregelen. Laat de diplomatieke brand maar snel worden geblust, hoopt De Lange. Zijn verwachting is dat het allemaal met een sisser afloopt. Dat president Erdogan reageert zoals afgelopen weekend, zit in de aard van het Turkse volk, verklaart De Lange. 'Dat is emotioneel en trots.'Eigenaar Adem Tekin is zoon van een Turkse gastarbeider en eigenaar van groothandel Tekinova in Groningen. Hij importeert levensmiddelen zoals wijn, kikkererwten, olijven en ook horeca-apparatuur uit Turkije. 'Vandaag bel ik met Turkije, het zal allemaal wel ter sprake komen', verwacht Tekin.Komt het tot sancties, dan schiet Turkije zich in zijn eigen voet, aldus Tekin. 'Ik haal mijn producten dan wel uit een ander land. En mijn Turkse leveranciers zullen met de goederen blijven zitten.''Ik vraag me af waar Turkije momenteel mee bezig is', zegt Tekin, die zich emotioneel geraakt voelt door de hele kwestie. 'Toen Rusland sancties instelde tegen Turkije, kreeg de economie een harde klap en werd vooral de Turkse bevolking zelf getroffen. Turkije exporteert veel naar Europa. De nadelen van handelsmaatregelen zal Turkije vooral zelf voelen.'