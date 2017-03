Groninger gemeenten blijven achter met huisvesten statushouders

De 23 gemeenten in onze provincie slagen er niet in om het aantal statushouders te huisvesten, zoals het Rijk ze heeft opgedragen.

Alleen in de stad Groningen en de gemeente Pekela worden er voldoende asielzoekers met een verblijfsvergunning gehuisvest.De provincie Groningen heeft van het Rijk de taak gekregen om de gemeenten te controleren op die taakstelling. 'Ik zie gemeenten hard hun best doen om die doelstelling te behalen', zegt gedeputeerde Eelco Eikenaar. 'Maar soms moet er ook een stapje harder gelopen worden.'Om dat aspect in de toekomst te verbeteren gaat Eikenaar met deze gemeenten in gesprek, of krijgen deze gemeenten een brief van de provincie. 'Eerst krijgen ze een brief, maar als ze in de tweede periode achterblijven gaan we met ze in gesprek om te zorgen dat ze wel aan hun taakstelling voldoen.'In het uiterste geval neemt de provincie de regie over en bepaalt het wat er moet gebeuren, op kosten van de achterblijvende gemeenten. 'In veel gevallen zullen we in de plaats van de gemeenten treden. Dat klinkt erger dan het is.''We gaan dan vooral samen met de gemeenten kijken hoe we samen wel die doelstelling kunnen behalen. Pas in het uiterste geval zullen wij het regelen op kosten van die gemeente. Maar dan moet die gemeente duidelijk verzuimen om beleid te maken van het huisvesten van statushouders.'