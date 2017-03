'Ik had medelijden met de FC-supporters die mee waren naar Kerkrade'

Het is dinsdag op de kop af twee maanden geleden dat FC Groningen voor het laatst een wedstrijd won. De 3-1 nederlaag op bezoek bij Roda JC strooide zondag nog wat extra zout in de wond.

Na de winterstop bleef de FC tot nu toe steken op acht punten in negen duels. Alleen Excelsior en ADO Den Haag presteerden slechter. Het elftal van trainer Ernest Faber bungelt tussen de play-offs om Europees voetbal en nacompetitievoetbal in. Het wordt een periode vanvoor de FC.Aan de hand van drie stellingen leggen John Schurer (voorzitter supportersvereniging FC Groningen) FC Groningen-verslaggever Elwin Baas de vinger op de zere plek bij de Groningers.Schurer: 'Het was een drama tegen Roda. Ik had echt medelijden tegen de supporters die meegereisd waren naar Kerkrade. Het probleem zit hem in de kwaliteit van de spelers.'Baas: 'Tegen Roda was dat zeker zo. Je verwacht van spelers dat ze zich 90 minuten lang het snot voor de ogen spelen, maar dat was zeker niet zo afgelopen zondag. Alleen Linssen leek dat nog enigszins te doen.'Schurer: 'Je hebt nooit de garantie dat een aankoop succesvol wordt. Maar het probleem zit hem vooral in het geld. FC Groningen heeft niet veel geld en moet zodoende shoppen in de tweede garnituur. Dus in de tweede Bundesliga in Duitsland en in de Championship in Engeland.'Baas: 'Veel belangrijker nog dan een succesvolle speler, is het team. Het team moet er staan. En dat is een stuk moeilijker om voor elkaar te krijgen dan tien jaar geleden.'Schurer: 'Ik denk dat het wel weer aantrekt. Maar alles heeft te maken met geld. Er ligt een taak voor de technisch manager. Er moeten creatieve spelers komen die het team op sleeptouw kunnen nemen. Dat missen we echt.'Baas: 'Het is zeker wel wat, maar het moet gewoon beter. Voor mijn gevoel zit de FC in een overgangsjaar, maar daar moet je niet te lang in blijven hangen. Het wordt hoog tijd dat de weg omhoog weer wordt ingezet.'