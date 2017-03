Linssen krijg twee wedstrijden aan de broek voor natrappen

Bryan Linssen krijgt twee wedstrijden schorsing voor zijn rode kaart tegen Roda JC. Ook krijgt hij een wedstrijd voorwaardelijk. De aanvaller werd zondag in de slotfase naar de kant gestuurd voor natrappen van zijn tegenstander.

FC Groningen en Linssen gaan niet tegen de uitspraak in beroep. Door de schorsing mist hij de thuiswedstrijd tegen Willem II (komende zaterdag) en de uitwedstrijd tegen AZ (1 april).Samir Memisevic zit tegen Willem II zijn laatste wedstrijd schorsing uit voor zijn rode kaart tegen Ajax. Hij kreeg daar twee wedstrijden schorsing voor. Het was zijn tweede rode kaart van het seizoen.Eerder dit seizoen kregen ook Juninho Bacuna (drie keer, waarvan één geseponeerd) en Jason Davidson een rooie kaart. Ook die van Davidson werd later geseponeerd.