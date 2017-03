Zeven maanden cel voor gewelddadige fietsendiefstal geëist

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 18-jarige Stadjer moet als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt zeven maanden de cel in voor een een gewelddadige fietsendiefstal. De officier eiste daarnaast ook een klinische behandeling en een voorwaardelijke celstraf van zeven maanden, als stok achter de deur.

Een voorbijganger hoorde op 31 oktober 's avonds glasgerinkel in de Oosterweg in Groningen en zag een man weglopen. De getuige sprong op zijn fiets en zette de achtervolging in.



Achtervolger gestoken met een spaak

De vluchtende man was de 18-jarige Stadjer. Die zag dat hij werd achternagezeten en probeerde de fiets van zijn achtervolger af te pakken. Hij stak de man daarbij met een spaak van het rijwiel.



Omstanders belden de politie. De Stadjer vluchtte alsnog met de fiets. Hij kon de politiewagen, die de hoek om kwam, niet meer ontwijken en rolde over de motorkap.



3600 euro schadevergoeding

De man die met een spaak was gestoken, had een steekwond onder zijn rib. Hij werd in het ziekenhuis behandeld. De man vroeg een schadevergoeding van 3600 euro. De officier vindt dat dat bedrag moet worden betaald.



Uitspraak over twee weken.

