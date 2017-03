UMCG-topman: stem op noordelijke kandidaten

Stem toch vooral op een kandidaat-kamerlid uit het Noorden. Die oproep deed bestuursvoorzitter Jos Aartsen van het UMCG in Groningen maandag tijdens het zorgdebat in het ziekenhuis.

Acht partijen discussieerden daar over de toekomst van de zorg. Aartsen greep de gelegenheid aan om Groningers op te roepen op een Noordelijke kandidaat te stemmen.'Op het moment dat we daar nauwelijks tot geen kamerleden hebben met noordelijke roots dan weet je één ding: dan worden wij overvleugeld door andere gebieden van Nederland.'Volgens Aartsen hebben de Noordelijke kamerleden zich in de afgelopen periode daadwerkelijk ingezet voor hun eigen regio. Zo kan het project Hospital at Home van het UMCG volgens Aartsen dankzij hen van start gaan.Dat project is volgens hem zoals de zorg voor ouderen er in de toekomst uit moet zien: zoveel mogelijk thuis. 'Het is veel verstandiger om de oudere in de eigen situatie te laten en de specialist ouderengeneeskunde naar de oudere te laten gaan.'De kandidaat-kamerleden discussieerden in het zorgdebat onder meer over de noodzaak van meer preventie. Alle partijen gaven aan dit van groot belang te vinden.Aartsen concludeerde daarop dat dit dan ook vast en zeker terug te zien is in het regeerakkoord en in de Tweede Kamerdebatten. Hij is van plan iedereen aan zijn beloftes te houden. 'Reken maar.'