Het Hooge Heem neemt Woonhaven Grootegast over

Woonzorgcentrum Het Hooge Heem in Grootegast breidt na 1 juni uit. Het zorgcomplex neemt dan het naastgelegen Woonhaven Grootegast over.

Dat is nu nog in handen van de Zonnehuisgroep Noord. De Nederlandse Zorgautoriteit moet nog wel officieel goedkeuring geven aan de overname.De bewoners, hun familie en de medewerkers zijn afgelopen week bijgepraat over de fusie. Volgens directeur Klaas Lindeboom van Het Hooge Heem verandert er voor de bewoners en medewerkers voorlopig niks.Door de overname krijgt Het Hooge Heem er tien verpleegzorgplaatsen bij. Daarmee komt het totaal op 80 zorgplaatsen, waarvan 34 voor de verpleegzorg.