Natuurorganisatie boos over uitbreiding camping aan Westerwoldse Aa

'Bijzonder geschokt door de rigoureuze en niet-gewettigde aanpak van het terrein door de eigenaar van Camping Wedderbergen'. Dat vindt IVN Bellingwedde.

Aanleiding zijn de werkzaamheden die worden uitgevoerd op het campingterrein langs de oevers van de Westerwoldse Aa.Volgens IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) heeft de campingeigenaar het inspraaktraject voor de omgevingsvergunning niet afgewacht en is zij gewoon begonnen. Het gaat om de aanleg twee watergangen die een soort haventje vormen. Daar kunnen dan straks caravans staan. Ook worden er bomen gekapt in het centrale deel van de camping.Volgens Aart Jan Langbroek van IVN Bellingwedde zou de gemeente pas op 27 maart een beslissing nemen en loopt de camping daar illegaal op vooruit. 'Wat je op die manier doet is dat je de bewoners in de omgeving en organisaties als de onze buitenspel zet. Want dan kun je niet reageren, niet op een officiële manier'.Campingeigenaar Diny Fluttert verweert zich tegen de aantijgingen. 'We hebben alles afgestemd met de gemeente Bellingwedde en de omgevingsdienst'. Ze verbaast zich er ook over. 'We hebben allerlei partijen er bij betrokken, ook IVN', zegt ze. Van een beslissingsmoment op 27 maart weet ze niets.IVN erkent dat er een gesprek is geweest. 'Maar toen werden we voor voldongen feiten geplaatst. We lieten toen weten dat we het niet eens waren met de uitbreidingsplannen. We wilden nader overleg', aldus Langbroek.Fluttert zegt in het verleden te hebben laten zien dat zij 'iets moois van de camping maken en zeker niet de natuur te vernielen'. Met betrekking tot de kap van bomen zou het gaan om 'dunning'. Bovendien wordt er herbeplant met inheemse boomsoorten. Maar IVN blijft welkom voor een gesprek.IVN heeft de zaak aangekaart bij de provincie omdat de oevers van de Westerwoldse Aa deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland. De provincie zou volgens IVN verwezen hebben naar de gemeente Bellingwedde als verantwoordelijke. Die heeft nog niet kunnen reageren. Volgens een woordvoerder wordt de zaak uitgezocht.