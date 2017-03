'Deze meisjes komen uit een situatie die niet leuk is'

'Ik probeer deze kinderen een veilige thuishaven te geven en ze te leren respect voor elkaar te hebben. En dat ze er mogen zijn als persoon.'

Gieny Gangl vangt in Gasthuis Margriet zeven jonge meisjes op, bij haar thuis in Uithuizen. Hun ouders kunnen niet voor ze zorgen.'We proberen deze kinderen iets mee te geven. Ze komen meestal uit een situatie die niet leuk is. Waarvan wij meestal helemaal niet weten dat het zo dichtbij gebeurt. We bieden ze hier regelmaat en structuur. En dat er iemand voor ze is. Dat voelen ze ook allemaal.'Een van de kinderen, een meisje van twaalf, kan het beamen. 'We doen allemaal leuke dingen. Hiervoor woonde ik bij m'n vader. Daar deed ik niks, ik vierde zelfs geen Kerst. Hier vierde ik voor het eerst Kerst en Sinterklaas. Dat was heel erg leuk.'Er zijn in Gezinshuis Margriet een aantal meisjes met FAS: het Foetaal Alcohol Syndroom. 'Kinderen waarvan de ouders tijdens de zwangerschap te veel alcohol of drugs hebben genoten, waardoor de meisjes een hersenbeschadiging hebben opgelopen. Dat is niet te herstellen. Ze hebben heel veel hulp en hulpmiddelen nodig, om zich staande te houden in deze maatschappij.'In een gezinshuis komen kinderen terecht die tussen wal en schip dreigen te vallen. Te zwaar voor een pleeggezin, te licht voor een zwaardere instelling. In onze provincie is een tekort aan dergelijke opvanghuizen.Gieny Gangl doet haar werk met veel liefde voor de meisjes. 'Ik denk dat ik er voldoening van heb, omdat ik de achtergronden van deze meisjes ken. De armoede is soms best dichtbij. En dan kan je toch iets betekenen voor deze kinderen. Ik vind het mooi dat ik hier voor deze kinderen wat kan betekenen. Dat voelt fijn.'Gezinshuis Margriet houdt dinsdag en donderdag open huis.Verslaggever Anja Otto liep 24 uur mee in Gezinshuis Margriet. Bekijk de reportage hier.