Weet jij de politieke partijen bij de stellingen? Doe de verkiezingsquiz!

Zestien stellingen van politieke partijen over Groningen, de gaswinning, aardbevingen en de krimp. Wie weet bij welke partijen de stellingen horen?

Dat is de uitdaging die voor je ligt in onze verkiezingsquiz over Groningen. In de quiz hieronder leggen we je zestien verschillende standpunten voor. Ze zijn afkomstig uit verkiezingsprogramma's of uitgesproken door politici van de partijen.Hoe vaak raad jij de goede partij bij de stelling?Begin de quiz hier:Wil je vanuit de app de quiz spelen, klik dan hier Je kan de quiz ook in videovorm spelen op onze Facebookpagina . Je speelt dan mee in een eerder opgenomen Facebook Live-uitzending.Word je geholpen door deze quiz? Ken je meer mensen die hun kennis over de politiek en Groningen voor de aanstaande verkiezingen willen testen? Deel de quiz dan met vrienden, familie en collega's!Vergelijk partijen over de Groningse thema's, de landelijke thema's en bekijk de partijstandpunten op een rij in ons verkiezingsdossier . Daarnaast maak je kennis met de Groningse kandidaten op verkiesbare plekken.