En dit is de ideale Groningse politicus

Nou, we zijn er uit. Na het analiseren van 2000 inzendingen voor onze enquête 'Stel je eigen ideale politicus samen' komt een beeld naar voren van de volmaakte volksvertegenwoordiger voor Groningers.

Allereerst bedanken we alle mensen die de enquête hebben ingevuld. Verreweg de meeste mensen geven in de vragenlijst aan dat ze het leuk vonden om te doen. Dat verheugt ons. Het was een enquête met een vette knipoog en een serieuze ondertoon.Aan de andere kant: op 2000 ingevulde enquêtes hadden we eerlijk gezegd niet helemaal gerekend. Met 400 waren we al blij geweest. Dus dank ook namens de stagiairs, die hierdoor in de praktijk hebben geleerd wat het begrip 'overuren' eigenlijk betekent. Ze deden het graag, zeggen ze.We pakken een aantal thema's uit de enquête.De ideale politicus is een hij. Een meerderheid geeft weliswaar aan dat het geslacht van hun ideale politicus niet belangrijk is, maar als ze dan toch moeten kiezen, dan wint de man nipt. Hij eet vlees en vindt normen en waarden het belangrijkste politieke thema, nog belangrijker dan gaswinning. Verder staat de kandidaat voor een eerlijke inkomensverdeling en maakt hij zich sterk voor de betaalbaarheid van de zorg.De ideale politicus is niet links en niet rechts. maar zit in het midden. Hij laat regelmatig via Facebook of Twitter weten waar hij mee bezig is. Het is een voetballiefhebber en hij houdt wel van een feestje. Verder vindt de ideale politicus dat Nederland binnen de Europese Unie moet blijven en is hij helemaal klaar met de discussie over Zwarte Piet. Hij is bezig met de toekomst, en wil niet terug naar zoals het vroeger was.Mag de ideale politicus nooit liegen? Daarover lopen de meningen toch wat uiteen. Dertig procent van de invullers van de enquête vindt dat een leugentje om bestwil moet kunnen, als dat leugentje maar in het landsbelang is. Oké, een minderheid, maar toch.Verder brengt de ideale politicus de gaswinning terug tot een niveau dat het veilig is. Op korte termijn helemaal stoppen met de gaswinning, is voor invullers van de enquête kennelijk een stap te ver.Er zijn ook zaken die de invullers niet erg boeiend vinden. Zo maakt het de meerderheid niet uit of hun kandidaat gelovig is of niet, zijn ze niet geïnteresseerd in zijn privéleven en is het niet belangrijk of de politicus uit Groningen komt.Over welke vraag waren de invullers van de enquête verdeeld? Nou, bijvoorbeeld over de vraag of de ideale politicus altijd moet doen wat een meerderheid van het volk wil. 'Ja, dat moet hij', vindt een nipte meerderheid.'Nee', zeggen bijna evenveel invullers, hij moet juist zijn eigen afweging maken en doen wat in het landsbelang is.Oh ja, misschien een les voor politici die dit verhaal meelezen: de ideale politicus doet nooit harde beloftes. En goed luisteren is nog véél belangrijker dan goed kunnen praten. Dat vinden de invullers van onze enquête tenminste. En die gaan we, zeker een dag voor de verkiezingen, niet tegenspreken, toch?Voor de volledige uitslag van de enquête klik hier