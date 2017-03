'Betaalbaarheid huurwoningen onder druk door verhuurdersheffing'

Gerke Brouwer, directeur-bestuurder van Woongroep Marenland, pleit voor het afschaffen van de verhuurdersheffing omdat huurwoningen onbetaalbaar dreigen te raken.

Verhuurders met meer dan tien huurwoningen moeten jaarlijks de verhuurdersheffing afdragen aan het Rijk om zo de staatsschuld te verminderen. Dat is in 2013 vastgelegd in het woonakkoord. Hoeveel ze moeten betalen, hangt af van de woz-waarde per woning. 'Maar het komt neer op een bedrag van twee maanden huur', zegt Brouwer.De directeur-bestuurder doet daarom een oproep aan de partijen die straks tijdens de formatie aan de onderhandelingstafel zitten, om een streep door de verhuurdersheffing te zetten. Brouwer: 'Zodat wij kunnen investeren in energiezuinige woningen, waardoor ze weer betaalbaar worden.' Bovendien wil de directeur daarmee in het aardbevingsgebied ook zo snel af van aardgas.In totaal is Woongroep Marenland, dat ongeveer 2500 woningen verhuurt in de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Eemsmond en Loppersum, jaarlijks 1,3 miljoen euro kwijt aan verhuurdersheffing.Die kosten worden doorberekend in de huurprijs, zodat de verhuurder nog ruimte heeft om te investeren. 'Maar de afgelopen jaren zijn de huurprijzen zo enorm gestegen, dat de rek eruit is', zegt Brouwer.Naast de stijgende huurprijzen, heeft Noord-Groningen ook te maken met krimp en afnemende werkgelegenheid. 'We zien daardoor het aantal huurachterstanden oplopen. Dat is een zorgelijke ontwikkeling', zegt Brouwer.Of de verhuurdersheffing wordt geschrapt is nog maar de vraag. De enige partijen die dat in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen zijn de SP, de ChristenUnie en Denk. De overige partijen zijn voor het verlagen van de heffing. Behalve de VVD. Die partij wil de belasting juist verhogen.