Kandidaat-Kamerlid VVD biedt excuses aan voor 'lompe' uitspraak over gaswinning

Het kandidaat-VVD-Kamerlid Wybren van Haga heeft excuses aangeboden voor zijn 'lompe' uitspraken in een krant over de gaswinning in Groningen.

De nummer 41 op de lijst van de liberalen riep in het Haarlems Dagblad: 'Je gaat de gaskraan toch niet dichtdraaien omdat er een paar scheuren in je huis zitten. Ik heb ook een paar scheuren in mijn huis. De gasopbrengst is zestien miljard euro per jaar.'Dat kwam hem op de nodige boze reacties van Groningers te staan. Een van hen is het SP-kandidaat-Kamerlid Sandra Beckerman. 'Jaren Groningen laten zakken, nu natrappen. Tijd voor een kabinet zonder VVD', reageert ze op twitter.Van Hage was er vervolgens als de kippen bij om zijn excuses aan te bieden. 'Mijn uitspraken over gaswinning in Groningen waren lomp en niet het partijstandpunt. Excuses hiervoor! Niet zo bedoeld,' laat hij ook via twitter weten, om er aan toe te voegen: 'Alle begin is moeilijk.'