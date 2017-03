Feestje bij eerste versterkte zorggebouw in aardbevingsgebied

Het heeft jaren geduurd voor de verbouwing kon beginnen. Nu is er dan eindelijk reden voor een feestje. De contouren voor een aardbevingsbestendig Fraamborg aan de Plataanlaan in Middelstum zijn zichtbaar.

De Fraamborg, een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking van de woongroep Marenland, is daarmee het eerste zorggebouw in het aardbevingsbegebied dat bouwkundig versterkt wordt. De bewoners wonen nu nog elders in Middelstum.De bouw liep twee jaar vertraging op omdat een aantal keren aardbevingsbestendige aanpassingen moesten worden gedaan.De circa veertien bewoners wonen nu nog elders in Middelstum. De nieuwe appartementen zijn een stuk ruimer. In het gebouw komt ook een gemeenschappelijke ruimte en als alles volgens plan verloopt kunnen de bewoners er dit jaar nog in.