Minister Plasterk kan ook zonder Harener begroting besluiten over herindeling

Minister Plasterk van Binnenlandse zaken kan ook zonder een goedgekeurde begroting van Haren een besluit nemen over een eventuele herindeling. De minister vindt niet dat hij moet wachten met een besluit totdat de provincie Groningen zich heeft uitgesproken over de begroting van Haren.

De minister geeft daarmee antwoord op kamervragen van Jacques Monasch van eenmansfractie Lid-Monasch. Monasch wilde dat Den Haag geen knoop zou doorhakken over een eventuele herindeling van Haren, Groningen en Ten Boer totdat de provincie zich had uitgesproken over de begroting van Haren. Die ligt op dit moment nog ter goedkeuring op het Provinciehuis.De minister heeft op dit moment het herindelingsadvies van de provincie op zijn bureau liggen. Daarin valt te lezen dat de provincie graag ziet dat Haren, Groningen en Ten Boer opgaan in een nieuwe gemeente.Haren is tegen en wil niet herindelen. Het is nu aan Den Haag om een definitief besluit te nemen.Plasterk vindt dus, in tegenstelling tot kamerlid Monasch, dat hij niet op een goedgekeurde begroting hoeft te wachten. De minister wil niet afwijken van de termijn. Dat betekent dat hij vier maanden nadat hij het herindelingsadvies heeft ontvangen een voorstel uitbrengt aan de ministerraad.'Het risico dat een eventueel wetsvoorstel tot herindeling op onjuiste gegevens is gebaseerd acht ik zeer gering', zo valt te lezen in de beantwoording van de minister.De minister twijfelt ook niet aan de beoordeling van de provincie. Die is op dit moment de begroting nog aan het beoordelen. 'Ik heb geen enkele aanwijzing om er aan te twijfelen dat de provincie de beoordeling van de gemeentelijk begroting adequaat zal uitvoeren.'De gemeente Haren liet een maand geleden al weten dat ze niet blij zijn met het goedkeuringsproces van de begroting. Ze vinden dat de provincie te lang doet over de goedkeuring.Volgens de provincie duurt het langer om een oordeel te geven omdat er aanvullende informatie vanuit Haren nodig is.